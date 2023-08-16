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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات مقلقة .. انقسام مسئولي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

انقسم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في 25-26 يوليو.

أشار بعض المشاركين إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد من رفع أسعار الفائدة، وفقا لمحضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء.

وجاء في المحضر، الذي وافق فيه صانعو السياسة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 5.25٪ -5.50٪: “ظل المشاركون حازمين في التزامهم بخفض التضخم إلى  هدف 2٪.. استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم، الأمر الذي قد يتطلب مزيدا من تشديد السياسة النقدية”.

ومع ذلك، يبدو أن الأصوات التحذيرية بشأن آثار استمرار التشديد النقدي تلعب دورا أكثر بروزا في النقاش الذي دار في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على أن انتشار الرأي في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اتسع مع قيام صناع السياسة بتقييم الأدلة على انخفاض التضخم والحكم على الضرر المحتمل للوظائف والنمو الاقتصادي إذا تم رفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

على سبيل المثال، دعا زوجان من المشاركين إلى ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو.

وقال المحضر إن المجموعة ناقشت أيضا العديد من اعتبارات إدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على قرارات السياسة المستقبلية. وعلى الرغم من أن الأغلبية أبقت على التضخم باعتباره الخطر الرئيسي، بعض المشاركين بأنه على الرغم من أن النشاط الاقتصادي كان مرنا وظل سوق العمل قويا، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي ومخاطر صعودية على معدل البطالة.

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وشمل ذلك احتمال أن تكون الآثار الاقتصادية الكلية لتشديد الأوضاع المالية منذ بداية العام الماضي أكثر أهمية مما كان متوقعا.

بشكل عام، قال المحضر إن صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على أن مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعا، وأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستعتمد على مجموع البيانات التي تصل في الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار عملية خفض التضخم، وهو مؤشر محتمل على نهج أكثر صبرا تجاه أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وعقد اجتماع يوليو قبل إصدار البيانات التي أظهرت انخفاض مقاييس الأسعار الرئيسية هذا الصيف جنبا إلى جنب مع انحسار خلق فرص العمل.

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