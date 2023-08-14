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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. الكشف عن موعد بدء الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، إنه يتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام 2024.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، حذر جولدمان ساكس، من مخاطر كبيرة تتمثل في أن الأسعار قد تظل ثابتة إذا لم يبرد التضخم بالسرعة الكافية.

قال الاقتصاديون في جولدمان ساكس، بقيادة يان هاتزيوس، في مذكرة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة عند 25 نقطة أساس كل ربع سنة ويستقر عند 3٪ إلى 3.25٪.

وفي وقت سابق، قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، إن أسعار الفائدة، التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، تحتاج إلى مزيد من الارتفاع حيث لا يزال التضخم أعلى من المستوى المسموح به بالنسبة للأمريكي العادي.

وقالت بومان: “لقد أحرزنا تقدما في خفض التضخم خلال العام الماضي، لكن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%، ولا يزال سوق العمل ضيقا، حيث لا تزال فرص العمل تتجاوز بكثير عدد العمال المتاحين”، في إشارة إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لصنع السياسة في البنك المركزي الأمريكي.

وأضافت: “أتوقع أن تكون هناك حاجة على الأرجح إلى زيادات إضافية لخفض التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.

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ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة، يوم الخميس، قراءتها لشهر يوليو لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI)، والتي ستظهر إلى أي مدى يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

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