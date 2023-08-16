قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. انخفاض أسواق وول ستريت ومخاوف من الاقتصاد الصيني

افتتحت بورصة وول ستريت التداول، اليوم الأربعاء، في منطقة مختلطة بينما انخفض الدولار بشكل طفيف ، وسط مخاوف من جانب المستثمرين بشأن الاقتصاد الصيني وانتظارهم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

ووفقاً لرويترز، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.31٪ في التعاملات السابقة، واستقر مؤشر S&P 500 بشكل أساسي ، مرتفعًا بنسبة 0.03٪ فقط. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3٪.

جاء افتتاح التداول الفاتر بالبورصات الامريكية بعد الانخفاضات في أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية.

وانخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI ، الذي يقيس الأسهم في 45 دولة ، بنسبة 0.27٪.

وفسر توماس جيهلين ، كبير محللي السوق في كلينورت هامبروس الكثير من التراجع باستمرار المخاوف المحيطة بالتباطؤ الاقتصادي في الصين ، فضلاً عن التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات اليوم الأربعاء أن أسعار المساكن الجديدة في الصين تراجعت للمرة الأولى هذا العام في يوليو.

كما خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة أمس الثلاثاء ، بعد سلسلة طويلة من الأرقام الضعيفة ، لكن المستثمرين لم يتأثروا حتى الآن بالاستجابة.

وزادت الأنباء التي تفيد بأن شركة ثقة صينية رائدة تخلفت عن سداد عشرات المنتجات الاستثمارية منذ أواخر الشهر الماضي ، من المخاوف من أن يكون لأزمة العقارات في البلاد تأثير أوسع.

و انتعش الجنيه الاسترليني في أسواق العملات ، بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم البريطاني قد انخفض في يوليو لكن المقياس الأساسي جاء أعلى بقليل من المتوقع، وارتفع في آخر مرة 0.39٪ إلى 1.275 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.1٪ إلى 103.14 ، منهيا أربع زيادات يومية متتالية.

واشترى المستثمرون الدولار كملاذ آمن على خلفية البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والمخاوف المتزايدة بشأن الصين.

وستشعر الأسواق بفكرة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش (2 مساءً بالتوقيت الشرقي) ، عندما يتم إصدار محضر قرار يوليو، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪ في الاجتماع.

وفقًا للتسعير في أسواق المشتقات ، يعتقد التجار أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.

و يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي الاحتفاظ بالاختيارية نظرًا للشكوك المستمرة بشأن التوقعات الكلية ، ما زلنا نعتقد أن يوليو كان آخر رفع لسعر الفائدة في دورة التضييق، كما يتوقع أن يعكس المحضر مناقشات السياسة بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي تكون مسلية بالفعل وقال محللو TD للأوراق المالية في مذكرة "إمكانية التوقف مؤقتًا للمضي قدمًا.

كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.199٪ اليوم الأربعاء ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 4.274٪ في الجلسة السابقة.

كما انتعش كل من النفط الخام الأمريكي وخام برنت بشكل طفيف بعد عمليات بيع أمس الثلاثاء ، حيث قفزا 0.16٪ و 0.1٪ على التوالي.