ثروت الخرباوي : عناصر قضية الفنية العسكرية بايعوا زينب الغزالي وحسن الهضيبي

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن اجتماع مصطفى مشهور مع قيادات التنظيم الخاص لجماعة الإخوان نتج عنه تنفيذ قضية الفنية العسكرية عام 1974.



وأضاف الخرباوي خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "صالح سرية المسؤول عن تلك القضية إخواني فلسطيني وأقام كيان فكرته اغتيال أنور السادات ويتولى الإخوان بعد ذلك الحكم".

لا يُنسب الموضوع للإخوان



وتابع: "هذا الكيان بايع زينب الغزالي التي بدورها أوصلتهم بحسن الهضيبي وقال لهم افعلوا ما تشاؤون لكن لا يُنسب الموضوع للإخوان".