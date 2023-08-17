عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق جراج يستخدم كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

وجهت   الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة التحقق من استخدام جراج  ٩٧ بمدينة رأس البر كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية وكذلك تخزين اسطوانات الغاز المستخدمة داخل عربات " حمص الشام " مما أدى  إلى انبعاث روائح الغاز وتشكيلها خطورة داهمة على المنطقة ، هذا إلى جانب وجود حشرات وقوارض بالجراج.

حيث توجهت الوحدة المحلية بالمدينة و مديرية الصحة إلى الجراج الوارد بخصوصه هذه الشكوى ، وقد تبين صحتها وتدنى مستوى الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص ، وعلى الفور تم غلق وتشميع الجراج وتحرير عدد ٢ محضر جنحة صحية و إعدام ٣٠ كيلو جرام آيس كريم بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على شن حملات مستمرة بالمدينة للتأكد من صلاحية الاطعمة والسلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات  وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المدينة.

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

دمياط الإشتراطات الصحية إستهلاك الآدمى اسطوانات الغاز الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الحلوى الاشتراطات أطعمة منال عوض محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

نجم الأهلي السابق يصدم صلاح محسن

نجم الأهلي السابق يزف خبرًا سارًا للجماهير بشأن مهاجم الفريق

زيزو يصدم الزمالك بقرار نهائي

موضوعات متعلقة

"علمني حرفة ورسم".. تنفيذ مسابقة فنية لتشجيع الشباب على التدريب المهني بدمياط

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

محافظ دمياط تشيد بدور وزارة التعليم ومؤسسة الأزهر في النهوض بالمنظومة التعليمية

ورش عمل للطلاب.. جامعة دمياط تستقبل بروفيسور من H.S.V الألمانية

وكيل الصحة بدمياط يستجيب لاستغاثة مريض فجرا

وكيل صحة دمياط يشدد على حسن معاملة المرضي

شاهد.. الأعمال الجارية لرصف طريق شطا بدمياط

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

بعد شائعات إنهاء حياتها.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها مجددا

FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال يمكنها سرقة الحسابات البنكية

الأمم المتحدة: أزمة النيجر فاقمت انعدام الأمن الغذائي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

ثروت الخرباوي: الإخوان خططوا لدخول قوات حفظ السلام إلى اعتصام رابعة

"الفلاحين" تشكر الرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ