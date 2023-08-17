غلق جراج يستخدم كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة التحقق من استخدام جراج ٩٧ بمدينة رأس البر كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية وكذلك تخزين اسطوانات الغاز المستخدمة داخل عربات " حمص الشام " مما أدى إلى انبعاث روائح الغاز وتشكيلها خطورة داهمة على المنطقة ، هذا إلى جانب وجود حشرات وقوارض بالجراج.

حيث توجهت الوحدة المحلية بالمدينة و مديرية الصحة إلى الجراج الوارد بخصوصه هذه الشكوى ، وقد تبين صحتها وتدنى مستوى الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص ، وعلى الفور تم غلق وتشميع الجراج وتحرير عدد ٢ محضر جنحة صحية و إعدام ٣٠ كيلو جرام آيس كريم بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على شن حملات مستمرة بالمدينة للتأكد من صلاحية الاطعمة والسلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المدينة.