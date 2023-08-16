ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .

. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 46 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35158 طن تشمل : 5645 طن يوريا و 3892 طن رمل و 1250 طن اسمنت معبأ و 24371 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45677 طن تشمل : 6651 طن خردة و 1738 طن خشب زان و 490 طن ابلاكاش و 17000 طن ذرة و 5669 طن حديد و 4745 طن زيت طعام و 9384 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 538 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 701 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5524 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 152952 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111687 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3899 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5130 شاحنة .