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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .

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. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 46 سفينة  .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35158 طن تشمل : 5645 طن يوريا و 3892 طن رمل و 1250 طن اسمنت معبأ و 24371 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45677 طن تشمل : 6651 طن خردة و 1738 طن خشب زان و 490 طن ابلاكاش و 17000 طن ذرة و 5669 طن حديد و 4745 طن زيت طعام و 9384 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 538 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 701 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5524 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 152952 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111687 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3899 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5130 شاحنة .

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