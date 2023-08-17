أكرم توفيق يعلن عن صفحته الرسمية الوحيدة على فيسبوك

أعلن أكرم توفيق نجم الأهلي علي صفحتة الرسمية الوحيدة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و نشر صورة لصفحته الرئيسية و علق كاتبا: الحمد لله تم توثيق صفحتي الرسمية الوحيدة علي فيسبوك.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة اليوم إستعداداً لمواجهة المصري المقرر لها مساء الخميس في دور الــ8 لكأس مصر.

وقامت إدارة الأهلي بتسجيل قائمتها في سجلات إتحاد الكرة وتضم محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء فى حراسة المرمى ومعهم أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد شريف وخالد عبد الفتاح وأحمد قندوسى ومروان عطية ومحمود كهربا وكريم نيدفيد فيما تم وضع وصلاح محسن في قائمة الإنتظار وسيتم قيد رضا سليم وإمام عاشور خلال الساعات القليلة المقبلة بعد وصولهم بطاقتهم الدولية.