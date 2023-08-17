عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بالعريش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة شمال سيناء،  من السيطرة على حريق محدود بجوار إحدى المدارس بمدينة العريش، نتيجة حدوث ماس كهربائي،  وتم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق .

 

ماس كهربائي:

 

حيث تلقت الأجهزة المعنية بلاغا بوقع حريق محدودة نتيجة ماس كهربائي عقب سقوط تنده بجوار مدرسه أبى حنيفة الابتدائية بالعريش ، كما تم فصل التيار الكهربائي في  منطقة  قطع غيار السيارات بوسط العاصمة العريش.


وقد انتقلت  قوات الحماية  المدنية والأقسام المختصة إلى موقع الحريق.. و تمكنت  قوات الحماية  المدنية من اطفاء الحريق المحدود ، دون وجود أي إصابات في الأرواح.

 

 

txt

استراتيجية جديدة لدمج أبناء شمال سيناء وتغيير نمط الحياة

 

العريش حريق المدنية كهربائى الحماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

نجم الأهلي السابق يزف خبرًا سارًا للجماهير بشأن مهاجم الفريق

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر ترد على واقعة طائرة زامبيا

ترشيحاتنا

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

زيلينسكي: إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا خطوة مهمة

تحرك جديد لأسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض اليوم

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من ميسترال مطلية بالذهب.. صور

خبراء ينصحون بتغيير 3 إعدادات في هواتف آيفون فورا

دعاء يغفر الذنوب كلها.. أقوى الكلمات التي ذكرها الشيخ الشعراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

مقطع فيديو لفتاة تقوم بصيد بعض الثعابين من سقف المنزل .. شاهد

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ