قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بالعريش

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة شمال سيناء، من السيطرة على حريق محدود بجوار إحدى المدارس بمدينة العريش، نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق .

ماس كهربائي:

حيث تلقت الأجهزة المعنية بلاغا بوقع حريق محدودة نتيجة ماس كهربائي عقب سقوط تنده بجوار مدرسه أبى حنيفة الابتدائية بالعريش ، كما تم فصل التيار الكهربائي في منطقة قطع غيار السيارات بوسط العاصمة العريش.



وقد انتقلت قوات الحماية المدنية والأقسام المختصة إلى موقع الحريق.. و تمكنت قوات الحماية المدنية من اطفاء الحريق المحدود ، دون وجود أي إصابات في الأرواح.