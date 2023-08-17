للفتيات والسيدات .. علامات تدل على الرجل المتلاعب |انتبهوا

الرجل المتلاعب هو من أخطر الأشياء في الحب ، قد تكون المرأة عرضة لهذا النوع من الرجال غير الجادين ، للوصول إلى غايات وأهداف مسمومة، ولا تستطيع المرأة استيعاب الحقيقة واكتشافها مبكرا. مما قد يضيع عليها فرص تجاوزها خاصة اذا كان التلاعب في الحب ، لذلك في هذا التقرير سنتعرف على علامات الرجل المتلاعب وفقا لموقع feminain



علامات الرجل المتلاعب

⁃ شريك الحياة المتلاعب يميل إلى إخفاء بعض المعلومات التي يكون لها صلة بسلوكه عن طريق إخبار الآخرين بنصف الحقائق لإقناعهم بصدقه وأمانته فهو يحب أن يظهر أمامك وأمام الآخرين بمظهر جيد .

⁃ الرجل اللعوب يحب الاهتمام وقد يقول أي شيء ليجعل النساء يعدن إليه دائماً. ولكن عندما يفقد الاهتمام فجأة هذا ما يجعل حبيباته السابقات حائرات.

⁃ الشخص المتلاعب لا يعرف مسئولية جرح مشاعر الآخرين وبدلاً من ذلك يلعب دور البريء ويمثل دور الشخص المجروح عندما يتم مواجهته بسلوكه الجارح للمشاعر ويأخذ دور الضحية فهو يحاول أن يفقدك توازنك عن طريق أن يشعرك بالذنب من جراء سلوكك معه .

⁃ الرجل المتلاعب يشعرك بالجاذبية والاثارة. ولكن إذا استمر بإعطائك إجابات غامضة عن حياته فربما تتعاملين مع رجل لعوب.

⁃ مصمم على إبعاد نفسه عن العلاقة ولا يريد أن تتدخلي كثيراً في مناقشة أفكاره ومشاعره و اختبريه: اسأليه عن عائلته وأصدقائه. اقترحي عليه الخروج مع بعض من أصدقائه لتناول المشروب وانتظري ردة فعله. إذا كان راغباً بعلاقة طويلة فسوف يسعى لتلتقي بأصدقائه

⁃ الرجل اللعوب لا يخطط للمواعيد في حال ظهر أمامه موعد أفضل.

⁃ تحضير المناسبات مسبقاً يجعله يشعر بالارتباط لذلك فهو يفضل خطط اللحظة الأخيرة.