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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

19 كلية بجامعة القاهرة تشارك بمعسكر ريادة الأعمال «من فكرة إلى شركة»

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معسكرا لريادة الأعمال تحت عنوان " من فكرة إلى شركة"، والذي استمر على مدار 4 أيام بمقر كلية العلوم.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعسكر شارك فيه نحو 100 طالب من 19 كلية من داخل الجامعة، تم تزويدهم بالمهارات الضرورية لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة، مضيفًا أن المعسكر تضمن ورش عمل متنوعة لتخصصات مختلفة ساهمت في زيادة وعي الطلاب حول استكشاف عالم ريادة الأعمال.


وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المعسكر قدم للطلاب تعريفا واضحا لمفهوم ريادة الأعمال، وسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يقوم به البحث العلمي في العملية الريادية، كما ناقش الطلاب خلاله المعايير الأساسية المُطبقة على مشروعات ريادة الأعمال مما ساهم في زيادة قدرتهم على تحديد الفرص المستدامة واكتشاف منهجيات التفكير التصميمي، لافتًا إلى أن المعسكر اشتمل على دراسة حالة للشركات الشهيرة بمصر للتعرف على أفكارها والعوامل التي ساهمت في نجاحها لكي تُصبح مصدر إلهام للطلاب لتحقيق مشروعاتهم الريادية الخاصة.  


وأكد الدكتور محمد الخشت، أنه في ضوء تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول لجامعة من الجيل الرابع تم تطبيق مقرر ريادة الأعمال على الطلاب لإكسابهم المهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، وتعليمهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على الاقتصاد المصري.


ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن معسكر ريادة الأعمال تضمن تعليم الطلاب كيفية العمل داخل مجموعات، وإجراء تحليل شامل للسوق، ومعرفة مصادر التمويل المختلفة والدعم المتاح للشركات الناشئة وكيفية حل المشكلات بشكل دقيق من خلال تطوير حلول مبتكرة، إلي جانب مناقشة المشروعات المختلفة للطلاب المشاركين بالمعسكر مما ساهم في إكسابهم المزيد من الخبرات العملية، مؤكدًا أن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يُعزز الابتكار ويزود الطلاب بالمهارات اللازمة لكي يصبحوا رواد أعمال مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

 

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