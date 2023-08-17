تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 55% بالمرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وكتابة اعلى كليات القمة المتاحة.
موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023
أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس.، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .
رابط تنسيق الكليات 2023
ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الآدبيه
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