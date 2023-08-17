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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيانة وإصلاح 34 كشافًا وتركيب لمبات ليد لإنارة الشوارع في كفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجرت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى مناطق بالمدينة ، وذلك خلال  24ساعة.

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وأشرف على الحملة تامر شوارة نائب رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، وترأسها خالد السقا رئيس قسم الإنارة بمجلس المدينة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح 34 كشافًا وتركيب 7 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من مناطق المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

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وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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