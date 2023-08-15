أحمد الشيخ: كل شيء تبدل في غزل المحلة بعد رحيل بابافاسيليو

تحدث أحمد الشيخ، مهاجم طلائع الجيش الجديد ولاعب غزل المحلة السابق، عن الأسباب التي أدت إلى هبوط نادي الغزل إلى القسم الثاني رغم بدايته القوية في الدوري في الموسم الماضي.

وقال الشيخ، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نحن بدأنا الدوري بشكل رائع بل إن الكثيرين لم يكونوا يتوقعون هذه البداية».

وأضاف: «في الدور الثاني لا أعلم ماذا حدث للفريق، نحن كنا في الفترة الأخيرة غير مرتاحين للأوضاع داخل النادي، وكنا فرقة أخرى غير التي بدأت أول الموسم مع الفريق».

وأكد أحمد الشيخ أن المصالح الشخصية كانت أحد أسباب تراجع غزل المحلة في الدور الثاني من الدوري، ما أدى إلى السقوط المدوي للفريق والهبوط للقسم الثاني.

ورأى أحمد الشيخ أنه منذ رحيل المدرب القبرصي بابافاسيليو عن تدريب غزل المحلة كل شيء تبدل وتغير في النادي.

وأوضح قائلًا: «لم نشعر باستقرار في النادي بعد رحيل بابافاسيليو»، مضيفًا أن بابافاسيليو كان قادرًا على السيطرة على «أوضة اللبس».

وكشف أحمد الشيخ عن أنه جلب عرضًا للنادي للرحيل إلى نادي سموحة في يناير الماضي، بمليوني جنيه، خاصةً أن عقده كان ينتهي مع غزل المحلة في يونيو، لكن إدارة النادي تمسكت به وهو امتثل لذلك.