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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة شاب غرقا في البحر شمال سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  من انتشال  شاب غرق أثناء الاستحمام  في مياه البحر بمنطقة المساعيد، نتيجة التيارات المائية ،وتم نقله لمستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم. 

حيث تلقت الأجهزة المعنية  بمحافظة شمال سيناء،  بلاغا يفيد بوجود جثة لشاب غريق  على منطقة شاطئ المساعيد بمدينة العريش، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب  إلى مستشفى العريش العام.

وتبين ان الغريق  يدعى عبدالله جمعة 20 سنة، مقيم بمدينة العريش ، وكانت حالته العامة حرجة  وتوفي أثناء تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.نتيجة  تعرضه لاسفيكسيا الغرق .

وقد تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى العريش العام  تحت تصرف الأجهزة المعنية، وذلك  لإصدار تصاريح الدفن
 

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المساعيد شاطىء شاب غريق البحر

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