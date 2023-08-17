صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

أصبح مقطع فيديو لم تتعد مدته الثواني ضمن مقاطع الفيديو الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أظهر مقطع الفيديو موقفا غريبا من سارق “حرامي" يركب على موتوسيكل تجاه فتاة كانت تسير برفقة شاب.

ماذا حدث؟

بمجرد أن اقترب السارق من الفتاة وخطف حقيبتها على الفور، لاحظ هروب الشاب الذي كان برفقتها سريعا.

وفي ردة فعل عفوية منه، قام السارق برد الحقيبة التي سلمتها له الفتاة إليها، في موقف برر بأنه “يشفق عليها” أو “صعبت عليه”.

وكان من بين التعليقات على مقطع الفيديو: “مش معقولة يسيبك مسروقة ومصدومة في نفس الوقت”، و“حرامي رجولة ومجدع، رجع لها شنطتها وكشف لها أخلاق اللي ماشية معاه”، و“أهى دى اللى اختياراتها مدمرة حياتها”، و“الدنيا اتقل خيرها لما الحرامي يبقى أحن عليكي من الراجل اللي معاكي”.