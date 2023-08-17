عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال يمكنها سرقة الحسابات البنكية

FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين
FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من عمليات احتيال جديدة يقوم بها مقرصني الإنترنت يمكنها استنزاف الحسابات المصرفية للمستخدمين. 

 

وبحسب تقرير من موقع Phone Arena فإن FBI حذر من أن المقرصنين يقومون بتضمين تعليمات برمجية ضارة في الإصدارات التجريبية من التطبيقات الشائعة في محاولة لاستنزاف الحسابات المصرفية للمستخدمين المطمئنين. 

 

وعلى عكس التطبيقات الموجودة في متاجر التطبيقات الرسمية التي تخضع لاختبارات صارمة ، لا تخضع التطبيقات التجريبية عادةً لمراجعات الأمان التي تضعها جوجل على التطبيقات الأخرى في متجر Play.   

 

ويبحث المحتالون عن طرق جديدة ومبتكرة للحصول على تطبيقاتهم الضارة على هاتفك الذكي ، بدءًا من التسلل إلى متاجر التطبيقات الرسمية وحتى خداع المستخدمين لتحميلها بشكل جانبي. 

 

وفقا للتقرير فإن البرمجيات الخبيثة في هذه التطبيقات التجريبية تظل مخفية قبل تنشيطها بمجرد تثبيتها على هاتف ذكي ضعيف، حتى أفضل الهواتف التي تم تثبيت آخر تحديثات الأمان عليها معرضة لهذا الاحتيال الجديد ، ولهذا السبب يجب أن تكون حذرًا عند تثبيت أي تطبيقات جديدة خاصة التطبيقات التي لا تزال في المرحلة التجريبية. 

 

ويستخدم المحتالون الذين يقفون وراء هذه الحملة رسائل البريد الإلكتروني المخادعة مثل الحيل الرومانسية مع الضحايا المحتملين على تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناعهم بتثبيت أحد هذه التطبيقات الاحتيالية.

 

وبمجرد تثبيت هذه التطبيقات على الهاتف الذكي للضحية ، تؤدي هذه التطبيقات التجريبية عددًا من الأنشطة الضارة ، من الوصول إلى تطبيقاتك المالية إلى سرقة البيانات الشخصية وحتى التحكم الكامل في هاتفك الذكي. 

 

وشدد FBI على أن هناك بعض العلامات الحمراء التي يجب البحث عنها لمساعدتك في اكتشاف أي تطبيقات ضارة مثبتة على هاتفك الذكي، حيث يتضمن ذلك استنزاف بطاريتك بشكل أسرع من المعتاد ، والأداء الضعيف ، والإعلانات المنبثقة المستمرة والتطبيقات التي تطلب أذونات غير ضرورية.

 

 

 

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI عمليات احتيال مقرصني الإنترنت سرقة الحسابات البنكية استنزاف الحسابات المصرفية البرمجيات الخبيثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

نجم الأهلي السابق يصدم صلاح محسن

نجم الأهلي السابق يزف خبرًا سارًا للجماهير بشأن مهاجم الفريق

زيزو يصدم الزمالك بقرار نهائي

ترشيحاتنا

بعد شائعات إنهاء حياتها.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها مجددا

FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال يمكنها سرقة الحسابات البنكية

الأمم المتحدة: أزمة النيجر فاقمت انعدام الأمن الغذائي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

ثروت الخرباوي: الإخوان خططوا لدخول قوات حفظ السلام إلى اعتصام رابعة

"الفلاحين" تشكر الرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ