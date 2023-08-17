FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال يمكنها سرقة الحسابات البنكية

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من عمليات احتيال جديدة يقوم بها مقرصني الإنترنت يمكنها استنزاف الحسابات المصرفية للمستخدمين.

وبحسب تقرير من موقع Phone Arena فإن FBI حذر من أن المقرصنين يقومون بتضمين تعليمات برمجية ضارة في الإصدارات التجريبية من التطبيقات الشائعة في محاولة لاستنزاف الحسابات المصرفية للمستخدمين المطمئنين.

وعلى عكس التطبيقات الموجودة في متاجر التطبيقات الرسمية التي تخضع لاختبارات صارمة ، لا تخضع التطبيقات التجريبية عادةً لمراجعات الأمان التي تضعها جوجل على التطبيقات الأخرى في متجر Play.

ويبحث المحتالون عن طرق جديدة ومبتكرة للحصول على تطبيقاتهم الضارة على هاتفك الذكي ، بدءًا من التسلل إلى متاجر التطبيقات الرسمية وحتى خداع المستخدمين لتحميلها بشكل جانبي.

وفقا للتقرير فإن البرمجيات الخبيثة في هذه التطبيقات التجريبية تظل مخفية قبل تنشيطها بمجرد تثبيتها على هاتف ذكي ضعيف، حتى أفضل الهواتف التي تم تثبيت آخر تحديثات الأمان عليها معرضة لهذا الاحتيال الجديد ، ولهذا السبب يجب أن تكون حذرًا عند تثبيت أي تطبيقات جديدة خاصة التطبيقات التي لا تزال في المرحلة التجريبية.

ويستخدم المحتالون الذين يقفون وراء هذه الحملة رسائل البريد الإلكتروني المخادعة مثل الحيل الرومانسية مع الضحايا المحتملين على تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناعهم بتثبيت أحد هذه التطبيقات الاحتيالية.

وبمجرد تثبيت هذه التطبيقات على الهاتف الذكي للضحية ، تؤدي هذه التطبيقات التجريبية عددًا من الأنشطة الضارة ، من الوصول إلى تطبيقاتك المالية إلى سرقة البيانات الشخصية وحتى التحكم الكامل في هاتفك الذكي.

وشدد FBI على أن هناك بعض العلامات الحمراء التي يجب البحث عنها لمساعدتك في اكتشاف أي تطبيقات ضارة مثبتة على هاتفك الذكي، حيث يتضمن ذلك استنزاف بطاريتك بشكل أسرع من المعتاد ، والأداء الضعيف ، والإعلانات المنبثقة المستمرة والتطبيقات التي تطلب أذونات غير ضرورية.