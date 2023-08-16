تقرير بريطاني: 61% من عمليات النصب تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي

كشف تقرير لجمعية K Finance التجارية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية في المملكة المتحدة البريطانية عن أن مستويات النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فاقت الجرائم التقليدية من سرقة وإنهاء حياة وغيرهما.

أوضح تقرير “K Finance” الذي نشره موقع “ Money Mail” أن 61% من جميع حالات الاحتيال نشأت عبر منصات مملوكة لشركة Meta بأرقام ضعف الجرائم التقليدية.

وأضاف التقرير أن عمليات الاحتيال على فيسبوك وانستجرام وواتساب مصدر أكثر من مليون حالة احتيال كل عام، منها 16% من جميع الجرائم التي سجلتها الشرطة البريطانية في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن ما يقدر بـ 3000 شخص يقعون ضحية عمليات احتيال يمكن إرجاعها إلى إحدى هذه المنصات كل يوم، ومنها سرقة أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2022.

نصب

ولفت التقرير البريطاني إلى أنه اعتبارا من العام المقبل، ستضطر البنوك إلى رد الأموال للضحايا الذين تم خداعهم لإرسال الأموال من خلال عمليات الاحتيال "الدفع الفوري المصرح به" (APP)، والتي يتظاهر فيها المحتال عادةً بأنه منظمة حقيقية أو شخص يعرفه.

وفي الوقت الحالي، لا يلتزم عمالقة التكنولوجيا بدفع تكلفة تعويض الضحايا الذين يخسرون المال بعد الوقوع في عمليات الاحتيال التي تنشأ على منصاتهم.

Meta

وقال متحدث باسم Meta: “ندرك الدور المهم الذي يجب أن نلعبه مع استخدام عشرات الملايين من الأشخاص في المملكة المتحدة لتطبيقاتنا يوميا، ونعالج هذه المشكلة على مستوى الصناعة”.

لا نريد أن يقع أي شخص ضحية لهؤلاء المجرمين، ولهذا السبب لدينا أنظمة لمنع عمليات الاحتيال، نحن نشجع أي شخص يكتشف عملية احتيال على الإبلاغ عنها.