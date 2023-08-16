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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: روسيا بدأت نشر طائرات بدون طيار انتحارية تشبه المسيرات الإيرانية

الطائرات المسيرة
الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز شاهد الإيرانية

أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه من شبه المؤكد أن روسيا بدأت نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع تشبه المسيرات الإيرانية من طراز "شاهد".

وأضافت المخابرات العسكرية البريطانية، أن روسيا تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المسيرات الانتحارية خلال أشهر فقط.

وأشارت الاستخبارات البريطانية، إلى أن روسيا تعتمد على مكونات إيرانية لصناعة المسيرات يتم شحنها عبر بحر قزوين.

كما أكدت المخابرات البريطانية، على أن القوات الأوكرانية أثبتت قدرتها على تحييد معظم الطائرات الروسية المسيرة من طراز شاهد القادمة إليها.

وفي وقت سابق سابق، أعترف مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن المسيرات الروسية من طرز "لانسيت" و"أورلان" تخلق مشاكل وتشكل تهديدًا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب يرماك، عبر “تليجرام”: “تم أبلاغي من الجيش عن المشاكل التي تسببها المسيرات الروسية، ولا سيما “لانسيت” و”أورلان” لقواتنا. وهذا تهديد لا يحق لنا تجاهله. لقد أخذته في الاعتبار".

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