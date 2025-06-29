شرطة الرياض توقف 7 متهمين ظهروا في مقطع يتحرشون بامرأتين

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على سبعة أشخاص، بعد تورطهم في مضايقة امرأتين والتحرش بهما في أحد الأماكن العامة.

وأوضح الأمن العام السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الجهات الأمنية رصدت محتوى مرئيا متداولا يظهر المتهمين وهم يضايقون السيدتين ويتحرشون بهما بشكل مسيء في مكان عام، في تصرف أثار موجة من الاستياء والغضب.

وباشرت الجهات الأمنية مهامها فور التحقق من المقطع المتداول، حيث تم تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم، ومن ثم إيقافهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت الشرطة السعودية أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية بحقهم.