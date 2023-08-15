عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: المسيرات الروسية تهدد قواتنا المسلحة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، إن المسيرات الروسية من طرز "لانسيت" و "أورلان" تخلق مشاكل وتشكل تهديدًا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب يرماك، عبر “تليجرام”: “تم أبلاغي من الجيش عن المشاكل التي تسببها المسيرات الروسية، ولا سيما “لانسيت” و”أورلان” لقواتنا. وهذا تهديد لا يحق لنا تجاهله. لقد أخذته في الاعتبار".

وفي وقت سابق من اليوم، قال يرماك، إنه تم تصنيع الصواريخ الروسية التي أطلقت على أوكرانيا بين عشية وضحاها باستخدام رقائق أجنبية.

كتب يرماك، علي “تليجرام”: “تم تصنيع هذه الصواريخ من قبل الروس هذا العام.. هناك حوالي 30 رقاقة أجنبية في صواريخ Kh-101، والتي تم تصنيعها في أبريل.. نحن نجمع المعلومات ونعمل مع شركائنا ونتواصل معهم بانتظام.. تعمل الحكومات الشريكة لنا أيضا مع مصنعي وموردي الرقائق”.

مستشار زيلنيسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها من أجل الانضمام لحلف الناتو

صحفي أمريكي: لا أحد قلق بشأن ما يحدث في أوكرانيا باستثناء بوتين

وأضاف: “تم بالفعل فرض قيود، لكن يجب تعزيز العقوبات لمنع روسيا من الحصول على مكونات مهمة وتصنيع الصواريخ”.

لانسيت روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

موضوعات متعلقة

السعودية .. إعلان هام من التعليم بشأن مواعيد بدء الدراسة

مستشار زيلنيسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها من أجل الانضمام لحلف الناتو

أمريكا: صفقة الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاك لقرارات مجلس الأمن

"الدولية للهجرة" تكشف عن رقم صادم للاجئين السودانيين منذ اندلاع الحرب

بسبب "قلم".. شرطي يفتح النار على رجل في امريكا

ضابط بالقوات الجوية الأوكرانية: لا يمكننا مواجهة صواريخ كروز الروسية

مخاطرة كبيرة.. مصير زيلينسكي في خطر بسبب قرار غير مسبوق

صحفي أمريكي: لا أحد قلق بشأن ما يحدث في أوكرانيا باستثناء بوتين

ترشيحاتنا

بوريل يطالب إيران بالإفراج الفوري عن الأوروبيين المحتجزين

بعد العثور على رفات طفل من القرن ال17..مادلالة هذا الكشف وعلاقته بمصاصي الدماء؟

الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله| من هو فتى الأردن صاحب ال 18 ربيعًا ؟

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

خطوة بخطوة.. نكشف الطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

أزمة جديدة.. الزمالك في ورطة بسبب مستحقات اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ