أوكرانيا: المسيرات الروسية تهدد قواتنا المسلحة

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، إن المسيرات الروسية من طرز "لانسيت" و "أورلان" تخلق مشاكل وتشكل تهديدًا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب يرماك، عبر “تليجرام”: “تم أبلاغي من الجيش عن المشاكل التي تسببها المسيرات الروسية، ولا سيما “لانسيت” و”أورلان” لقواتنا. وهذا تهديد لا يحق لنا تجاهله. لقد أخذته في الاعتبار".

وفي وقت سابق من اليوم، قال يرماك، إنه تم تصنيع الصواريخ الروسية التي أطلقت على أوكرانيا بين عشية وضحاها باستخدام رقائق أجنبية.

كتب يرماك، علي “تليجرام”: “تم تصنيع هذه الصواريخ من قبل الروس هذا العام.. هناك حوالي 30 رقاقة أجنبية في صواريخ Kh-101، والتي تم تصنيعها في أبريل.. نحن نجمع المعلومات ونعمل مع شركائنا ونتواصل معهم بانتظام.. تعمل الحكومات الشريكة لنا أيضا مع مصنعي وموردي الرقائق”.

وأضاف: “تم بالفعل فرض قيود، لكن يجب تعزيز العقوبات لمنع روسيا من الحصول على مكونات مهمة وتصنيع الصواريخ”.