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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور يحيى الفخراني.. انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية الملك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
نجلاء سليمان

يقام مساء اليوم ، المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية
"الملك لير" بحضور النجم الكبير يحيى الفخراني، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

يتحدث خلاله مدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي عن تفاصيل العمل، وأهمية عودة هذا العرض الكلاسيكي إلى خشبة المسرح القومي، إلى جانب استعراض رؤية الفرقة الفنية ومواعيد العرض الرسمية.

يعود الفنان يحيى الفخراني لتقديم مسرحية "الملك لير" بعد فترة توقف وذلك على المسرح القومي بعد عيد الفطر المقبل.

وكشف الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير المسرح القومي، في تصريحات صحفية إن مسرحية "الملك لير"  من وإخراج شادي سرور علي، ستعود قريبا.

مسرحية "الملك لير" من مؤلفات شكسبير، وتدور أحداثها حول  الملك لير الذي قرر توزيع ممتلكاته على بناته الثلاث، ومع اختلاف المواقف استولت كل واحدة على ممتلكاته دون مراعاة لشيخوخته.


ورغم تواجده العام الماضي بمسلسل "عتبات البهجة" فضل الفنان يحيى الفخراني عدم التواجد في موسم رمضان 2025، ولم يعلن عن أي مشروعات فنية جديدة.

شارك في  بطولة عتبات البهجة كل من وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

يحي الفخراني مسرحية الملك لير ابطال مسرحية الملك لير

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