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وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر على تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بـ21 ميدالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر على تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بـ21 ميدالية

بطولة أفريقيا للسلاح
بطولة أفريقيا للسلاح
حسام الحارتي

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن طارق الحسيني ولاعبي المنتخب المصري للسلاح؛ بعد تحقيقهم إنجازًا كبيرًا بالسيطرة على جدول ترتيب الميداليات في البطولة الإفريقية المقامة في مدينة لاجوس النيجيرية خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو الجاري، برصيد 21 ميدالية متنوعة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا الإنجاز يعكس الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية بدعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى استمرار دعم الوزارة للاتحادات الرياضية لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات القارية والدولية.

وشدد الوزير على استمرار دعم الوزارة لخطط الاتحادات الرياضية الطموحة في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية 2028، وتحقيق أهداف استراتيجية الدولة في رفع اسم مصر على منصات التتويج الدولية.

وحقق أبطال وبطلات مصر 11 ميدالية ذهبية و5 فضيات و5 برونزيات، ليؤكدوا تفوقهم القاري في اللعبة، ويواصلوا حصد الإنجازات القارية.

وشهد اليوم الأخير من البطولة تتويج مصر بثلاث ميداليات ذهبية جديدة، حيث فاز فريق سلاح الشيش للرجال بالميدالية الذهبية بعد التغلب على منتخب أنجولا في المباراة النهائية، كما توج منتخب سيف المبارزة للسيدات بذهبية الفرق بعد فوزه على الجزائر، وحقق منتخب سلاح السيف للسيدات الميدالية الذهبية أيضًا عقب انتصاره على نظيره الجزائري في نهائي مثير، لتُهيمن مصر على جميع الميداليات الذهبية في منافسات الفرق.

وضمت قائمة منتخب سلاح الشيش للرجال اللاعبين: محمد حمزة، عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، كريم مدحت، بينما شاركت في قائمة سيدات سيف المبارزة كل من: ناردين إيهاب، آية شريف، شيرويت جابر، لولوة سليمان، وضم فريق سيدات سلاح السيف اللاعبات: ندى حافظ، نجوى نوفل، ريناد الدكش، والعنود حازم.

وترأس بعثة المنتخب المصري الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح، فيما ضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: السيد سامي (المدير الفني لسيف المبارزة)، ماهر حمزة (المدير الفني لسلاح الشيش)، خالد شريف (مدرب سلاح السيف)، أيمن غنيم (مدير إداري)، والحكام مازن الشابوري، ورنا الحسيني.

كما رافق البعثة الجهاز الطبي الذي ضم كلًا من: الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسلاح البطولة الأفريقية أشرف صبحي استراتيجية الدولة

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