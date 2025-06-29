بعد زواج 7 سنين انفصال عبير صبري عن زوجها … ماذا قالت عنه؟

أعلنت الفنانة عبير صبري خبر انفصالها عن زوجها أيمن البياع بعد زواج دام لمدة ٧ سنوات ويأتي هذا الخبر مفاجأة لجمهورها بسبب الحب والتوافق الكبير الذى كان يظهر بينهما بشكل واضح .

وكتبت عبير صبري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، “أعلن انفصالي عن زوجي بعد ٧ سنوات من الزواج والعشرة الطيبة وتم الإنفصال بكل هدوء وتفاهم .. أتمني لكل منا التوفيق والنجاح فى حياته القادمة ”.

وبعد إعلان الخبر انتشر لقاء سابق أجراه نزار الفارس مع عبير صبري كانت قد تحدث خلاله عن تفاصيل عقد زواجها.

المفاجأة أن عبير أكدت أنها تزوجت بدون مهر وبدون مؤخر صداق

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