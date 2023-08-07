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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شراكة جديدة بين السعودية وتركيا لتوطين صناعة المسيرات

السعودية وتركيا
السعودية وتركيا

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أمس الأحد، على منصة "إكس"، أن الرياض وقعت اتفاقية توطين استراتيجية مع شركة "بايكار" تكنولوجيز التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في المملكة.

ووفقا لشبكة "العربية"، تم توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، أمس الأحد، في تركيا لتوطين صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة برعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالا لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، التي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووقّع اتفاقية التوطين من جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) رئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، ومن جانب شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.

كما وقعت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، مذكرتي تفاهم مع شركة إسلسان التركية، وشركة روكتسان التركية؛ لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل المملكة.

وتم توقيع مذكرتي التفاهم من جانب الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) رئيسها التنفيذي المهندس علي بن عبدالله العشبان، ومن جانب شركة إسلسان التركية رئيسها التنفيذي أحمد أكيول، ومن جانب شركة روكتسان التركية رئيسها التنفيذي مراد إكينجي.

 

تركيا تكشف عن شراكة بارزة تسعى لها مع السعودية
 

وفي وقت سابق، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن تطلعات بلاده لإقامة شراكة بارزة في قطاع الطاقة مع السعودية، مشيراً إلى أنه قد يتم التوقيع على اتفاقية بين أنقرة والرياض بهذا الشأن.

وأكد الوزير التركي، خلال حوار تلفزيوني أجراه الاسبوع الماضي، أن تركيا تعتبر الاستثمار في  الدول الخليجية، خاصة في الطاقة المتجددة، ذات أهمية كبيرة، بحسب "تركيا الآن".

وأضاف بيرقدار أن هدفهم هو تعزيز التعاون الفعال مع السعودية في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن نطاق هذا التعاون لم يتم تحديده بعد، لكنه أوضح "نعلم أن السعودية مهتمة بمشروع الطاقة المتجددة بحجم 4-5 آلاف ميجاواط".

جولة خليجية أجراها اردوغان 

في الفترة من 17 ألى 19 يوليو الماضي، أجرى الرئيس التركي جولته الخليجية والتي استهلها بالمملكة ثم أعقبها الإمارات وقطر.

والاسبوع الماضي، كشف أردوغان عن صفقات تصدير هائلة أبرمها خلال زيارته الأخيرة إلى دول الخليج ووصفها بأنها "الأكبر في تاريخ تركيا للمنتجات الدفاعية".

وقال أردوغان، في رسالة عبر الفيديو، إن هذه الجولة أحدثت نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج.

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