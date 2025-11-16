مصطفى كامل يعلن عن خروج هاني مهنا من المستشفى

كشف نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، عن خروج الموسيقار هاني مهنى من المستشفى.

وكتب كامل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الحمدلله، خروج الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنى

بسلامة الله من العنايه المركزه ووصوله لمنزله بالسلامة".

تعرض هاني مهنا لأزمة صحية

وكان قد أعلن الفنان مصطفى كامل، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرض الموسيقار هاني مهنا، لوعكة صحية، لم يكشف عن تفاصيلها.

وكتب مصطفى كامل، عبر فيسبوك: «خالص دعواتي بالشفاء لأخي الكبير وحبيبي وصديقي الموسيقار الكبير هاني مهنى، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة، رجاءً الدعاء من كل الزملاء والمحبين».