أحدث ظهور لـ مي عز الدين مع زوجها بعد عقد قرانهما

شاركت الفنانة مي عزالدين، صور جديدة مع زوجها الدكتور أحمد تيمور، أثناء قضائهم شهر العسل.

وظهرت الثنائي سويًا مرتديين نفس الألوان، مستمتعان بالأجواء حولهما.

زواج مي عزالدين

وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني للنجمة مي عز الدين، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي كتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام كتب: مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح، النجمة الجميلة مي عز الدين، وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور ربنا يسعدكم يارب مليون مبروك.

بينما رد أحمد تيمور على تامر حسني ممازحًا إياه بالإشارة إلى الدور الشهير الذي قدّمته مي عزالدين أمام تامر حسني، حيث كتب: “سلمى في عينيا يا عمر متقلقش» ما حمل طابعًا شخصيًا يدل على علاقة قوية بينهم”.