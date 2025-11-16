قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟
وزير الخارجية يستقبل نظيره التشادي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية.. تفاصيل
محامي المذيعة سارة خليفة يسلم ضابط التحريات أمام المحكمة صورا خاصة لموكلته
أذكار المساء بعد صلاة المغرب.. أفضل 7 دعوات تجلب الخير كله
اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحدث ظهور لـ مي عز الدين مع زوجها بعد عقد قرانهما

مي عزالدين وزوجها
مي عزالدين وزوجها
يارا أمين

شاركت الفنانة مي عزالدين، صور جديدة مع زوجها الدكتور أحمد تيمور، أثناء قضائهم شهر العسل.

وظهرت الثنائي سويًا مرتديين نفس الألوان، مستمتعان بالأجواء حولهما.

زواج مي عزالدين

وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني للنجمة مي عز الدين، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي كتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام كتب: مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح، النجمة الجميلة مي عز الدين، وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور ربنا يسعدكم يارب مليون مبروك.

بينما رد أحمد تيمور  على تامر حسني ممازحًا إياه بالإشارة إلى الدور الشهير الذي قدّمته مي عزالدين أمام تامر حسني، حيث كتب: “سلمى في عينيا يا عمر متقلقش» ما حمل طابعًا شخصيًا يدل على علاقة قوية بينهم”.

الفنانة مي عزالدين أحمد تيمور شهر العسل تامر حسني مي عزالدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

فيديو

بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

نفي

تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد