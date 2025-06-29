أوكرانيا: هجوم روسي غير مسبوق بـ 60 صاروخا و477 مسيرة انتحارية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن البلاد تعرضت الليلة الماضية لهجوم جوي واسع النطاق شنته روسيا، استخدمت خلاله 60 صاروخا و477 طائرة مسيرة انتحارية، في تصعيد كبير على مختلف الجبهات.

وأفادت القيادة الجوية في بيان رسمي أن الدفاعات الأوكرانية نجحت في إسقاط 38 صاروخا من أصل 60، إضافة إلى اعتراض 211 مسيرة وتحييد 225 أخرى قبل أن تصل إلى أهدافها، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مواقع مدنية وعسكرية في عدة مناطق.

وأكد البيان أيضًا فقدان مقاتلة من طراز "إف-16" أمريكية الصنع خلال الاشتباكات، ومقتل قائدها أثناء مشاركته في التصدي للهجوم الروسي.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الدول الغربية بالسعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية ببلاده، من خلال دعم أوكرانيا واستخدامها كأداة في هذا الصراع، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تنجح.

جاءت تصريحات لافروف خلال لقائه نظيره القيرغيزي جانبيك كولوباييف، اليوم الأحد، في العاصمة القرغيزية بشكيك، حيث قال: "نشهد حالياً مواجهة غير مسبوقة بين روسيا والغرب الجماعي، الذي اختار مجدداً الدخول في حرب ضدنا، مستخدماً نظام كييف النازي، كوسيلة لتحقيق أهدافه".

وأضاف الوزير الروسي: "الغرب لم ينجح في ذلك من قبل، ولن ينجح هذه المرة أيضاً، ويبدو أن بعضهم بدأ يدرك هذه الحقيقة".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية داخل الأراضي الروسية، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار.