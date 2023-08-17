قافلة طبية للعيون تخدم آلاف الطلاب في محافظة البحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر تنظيم قافلة طبية مميزة تهدف إلى خدمة الطلاب والمساهمة في تحسين صحة وجودة الرؤية لديهم. تمت هذه القافلة بتوجيه ورعاية كريمة من النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، والنائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، إلى جانب النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ.

تضمنت الحملة الطبية تقديم خدمات فحص وكشف العيون لأكثر من 2000 تلميذ من مختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية في مدن المحافظة. تم تحويل الحالات التي تطلب ذلك إلى التخصصات المختلفة، سواء للحاجة إلى تدخل جراحي أو توفير نظارات طبية.

تم تصنيع وتوزيع النظارات الطبية بنجاح وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدرسة في مدن المحافظة. تمت إجراءات توزيع النظارات بنجاح على الطلاب في مدارس مدن الغردقة، سفاجا، رأس غارب، والقصير.

تمثل هذه القافلة الطبية خطوة جديدة نحو تعزيز الصحة والرعاية الصحية للطلاب، وتؤكد التزام النواب حسام عوض الله وعبدالرحيم كمال ومحمد الدابي بتقديم الخدمات الضرورية للمجتمع.

ننوه إلى أنه في حالة عدم استلام الطلاب الذين يحتاجون إلى نظارة طبية لم يستلموها بعد، يُرجى التوجه إلى الإدارة التعليمية المعنية بالمدرسة في المدينة لتسهيل إجراءات توفيرها.