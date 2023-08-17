عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية للعيون تخدم آلاف الطلاب في محافظة البحر الأحمر

صورة موضوعية للنظارات
صورة موضوعية للنظارات الطبية

شهدت محافظة البحر الأحمر تنظيم قافلة طبية مميزة تهدف إلى خدمة الطلاب والمساهمة في تحسين صحة وجودة الرؤية لديهم. تمت هذه القافلة بتوجيه ورعاية كريمة من النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، والنائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، إلى جانب النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ.

 

تضمنت الحملة الطبية تقديم خدمات فحص وكشف العيون لأكثر من 2000 تلميذ من مختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية في مدن المحافظة. تم تحويل الحالات التي تطلب ذلك إلى التخصصات المختلفة، سواء للحاجة إلى تدخل جراحي أو توفير نظارات طبية.

 

تم تصنيع وتوزيع النظارات الطبية بنجاح وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدرسة في مدن المحافظة. تمت إجراءات توزيع النظارات بنجاح على الطلاب في مدارس مدن الغردقة، سفاجا، رأس غارب، والقصير.

 

تمثل هذه القافلة الطبية خطوة جديدة نحو تعزيز الصحة والرعاية الصحية للطلاب، وتؤكد التزام النواب حسام عوض الله وعبدالرحيم كمال ومحمد الدابي بتقديم الخدمات الضرورية للمجتمع.

 

ننوه إلى أنه في حالة عدم استلام الطلاب الذين يحتاجون إلى نظارة طبية لم يستلموها بعد، يُرجى التوجه إلى الإدارة التعليمية المعنية بالمدرسة في المدينة لتسهيل إجراءات توفيرها.

البحر الأحمر الرعاية الصحية للطلاب النائب حسام صالح عوض لجنة الطاقة بمجلس النواب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام لجنة الثقافة والسياحة والآثار السياحة والاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

رفض 6 مليار جنيه.. تطور جديد يدعم اتحاد جدة لضم محمد صلاح

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

بالأسماء.. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو: نجري نقاشات داخل الحلف بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

مصر في المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأفريقية للسلة البارالمبية

أهمها تمويل «إيجي تراك»|أشرف صبحي يبحث مع البنك الزراعي دعم المشروعات الشبابية

أنا راجل تاجر.. 3 سيناريوهات فى أزمة رحيل زيزو للشباب السعودي

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ