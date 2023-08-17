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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يواجه منتخب اليمن الأولمبي وديا اليوم

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يلعب فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الخميس، مع منتخب اليمن  الأوليمبى فى مباراة ودية خلال فترة الإعداد التى يجريها الدراويش استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يجرب إيهاب جلال عدد من اللاعبين لحسم موقفهم، سواء بالبقاء أو الرحيل، وتجربة أيضا بعد الناشئين الذى قام بتصعيدهم لتدريبات الفريق الأول، لمنحهم فرصة إثبات النفس للاعتماد على بعضهم في الموسم الجديد.

وأرسل مسئولو النادي الإسماعيلي قائمة الفريق المبدئية إلى اتحاد الكرة استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد .

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من : محمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعماد حمدي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعصام صبحي ومحمود الشبراوي وحمدي النقاز  وعبد الرحمن مجدي وأحمد محسن وصالح جمعة ومحمد مخلوف ومحمد حسن وحازم مرسي وكريم عرفات وفراس شواط وباسم مرسي وياو أنور ومحمد بيومي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبد الله السعيد ومروان حمدي وعبدالله محمد ومحمد بحيري.

 

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