ضبط مصنع أدوية بيطرية ومنظفات صناعية ببدر يعمل بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع أدوية بيطرية ومنظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر لإدارته المصنع بدون ترخيص ، جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من الأدوية البيطرية والمنظفات الصناعية والمعطر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من نيوماسين بودرة أدويه بيطرية - ٤٥٠٠ عبوة "معطر - منظف" - ۱۲۰۰عبوة مزيل بقع وعدد 3 ماكينة "تعبئه ، تغليف ، طبع تاريخ الإنتاج والصلاحية" - عدد ۱۰ تنك فارغ - عدد ٥٠٠٠ أستيكر - وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأدوية البيطرية والمنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.