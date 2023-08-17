البعثات الدبلوماسية بدأت عملها رسمياً .. رسالة وزير الخارجية السعودي لنظيره الإيراني

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ،اليوم الخميس، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن البعثات الدبلوماسية للسعودية وإيران استأنفت عملها رسمياً.

وقال وزير الخارجية السعودي أن استئناف العلاقات مع إيران يمثل مرحلة رئيسية للأمن في المنطقة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أن هناك رغبة صادقة وجادة في تعزيز الثقة المتبادلة مع إيران.

كما أكد الأمير بن فرحان على استئناف عمل سفيري السعودية وإيران خطوة في طريق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان إلى حرص الجانبين على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين السعودية وإيران خاصة في الجوانب الأمنية

وتطلع وزير الخارجية السعودي لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الرياض بناءً على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد وزير الخارجية السعودي على سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات مع إيران استنادا إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وثمن وزير الخارجية السعودي دعم إيران ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030.