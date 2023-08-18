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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق مال: المؤشر الرئيسي ينهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء

حسام عيد خبير أسواق
حسام عيد خبير أسواق المال

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع على تراجع قدره 93.23 نقطة بنسبة هبوط 0.52% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17969.27 نقطة.

وأوضح أن هبوط المؤشر إلى المنطقة الحمراء، يرجع إلى الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم القيادية وظهور عمليات تصحيح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية.

وتوقع خبير أسواق المال أن يتجه المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل أن يستعيد مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة واختبار مستوى المقاومة الثاني والقمة التاريخية للمؤشر عند مستوى 18400 نقطة، مدعوماً بعودة نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال خبير أسواق المال ن المؤشر أنهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء وأغلق على ارتفاع محدود قدره 3.51 نقطة مسجلاً مستوى إغلاق عند 3628.76 نقطة بفضل الاداء المتباين لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

وتوقع حسام عيد أن يستقر المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3600 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مع عودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء الأمر الذي سوف يدفع المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3660 نقطة.

خبير أسواق المال المؤشر الرئيسي للبورصة الأسهم القيادية المؤسسات المالية المصرية المؤشر الرئيسى

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