فرصة أخيرة للطلاب المتخلفين عن الاختبارات المؤهلة لمدارس التعليم المزدوج

وافت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، على اتاحة قاعات لحضور الاختبار يوم السبت الموافق 19-8- 2023م ، طبقا للتعليمات : يقوم الطالب المتخلف عن الاختبار بسداد مبلغ وقدره 250 جنيها غير مستردة ( عن طريق فورى على رقم حساب (66617) أو البريد المصري تحت بند رسوم اختبارات التعليم والتدريب المذدوج) (لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى خلال عملية التقديم لأي جهة تحت أي مسمى)

و الدخول على الرابط التالي لابداء الرغبة في حضور اختبار المتخلفين :http://fymedu.online/StudentServices/StudentServices.php و الدخول الى الموقع اسم المستخدم :الرقم القومي للطالب – كلمة المرور : رقم الجلوس و تسجيل الموافقة على الترشيح لحضور الاختبار للتخلف عن حضور الاختبار السابق

و طباعة الإخطار الخاص بالطالب وتسليمه اثناء الدخول الى اللجنة. ويجب متابعة الموقع لمعرفة مكان وموعد الاختبار قبل يوم السبت 19-8-2023م

ملحوظة هامة و في حالة عدم تسجيل الطلبة على الرابط برغبته في حضور الاختبار يعد الطالب متنازل عن طلب تقدمه للالتحاق بالتعليم والتدريب المذدوج