وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق القوات الجوية بمدينة نصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم4668 لسنة 2023 ، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بـشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الـشهر العقاري والتوثيق ؛ وعلى قرار المستشار / وزير العدل رقم 1628 لسنة 2004 فيما تـضمنه بالمادة الثانية من إنشاء (فرع توثيق قسم ثان مدينة نصر) – يتبـع مكتـب الـشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختــصاصه الحـدود الإداريـة لـقـسـم ثـان مدينة نصر وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 10/8/2023.

قرار المادة الأولى : ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق القوات الجوية يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة – ويكون مقره (داخل مجمع خدمات الضباط – بقاعدة ألماظة الجوية ) – قسم شرطة مدينة نصر ثان ، محافظة القاهرة ، ويقـوم بكافـة أعمـال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة نصر ثان مكانيا أو للفرع المختص نوعيا

المادة الثانية: يعمل الفرع أيام السبت والاحد والاثنين من كل اسبوع .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 19/8/2023 .



