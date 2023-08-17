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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق القوات الجوية بمدينة نصر

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم4668 لسنة 2023 ، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بـشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الـشهر العقاري والتوثيق ؛ وعلى قرار المستشار / وزير العدل رقم 1628 لسنة 2004 فيما تـضمنه بالمادة الثانية من إنشاء (فرع توثيق قسم ثان مدينة نصر) – يتبـع مكتـب الـشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختــصاصه الحـدود الإداريـة لـقـسـم ثـان مدينة نصر وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 10/8/2023.

قرار المادة الأولى :  ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق القوات الجوية يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة – ويكون مقره (داخل مجمع خدمات الضباط – بقاعدة ألماظة الجوية ) – قسم شرطة مدينة نصر ثان ، محافظة القاهرة ، ويقـوم بكافـة أعمـال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة نصر ثان مكانيا أو للفرع المختص نوعيا

المادة الثانية: يعمل الفرع أيام السبت والاحد والاثنين من كل اسبوع .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 19/8/2023 .


 

الجريدة الرسمية الشهر العقاري الشهر العقارى والتوثيق الوقائع المصرية تنظيم الشهر العقارى شمال القاهرة

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