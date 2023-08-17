عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر ضرب محافظة أديامان التركية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع الساعة 18.25 بالتوقيت المحلي لتركيا في منطقة جيولباشي.

واشارت إلي أن مصدر الزلزال وقع على عمق 5.43 كيلومترات.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير بـ كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

زلزال تركيا أديامان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

المعارض السنغالي عثمان سونكو يدخل العناية المركزة

لإنقاذ كييف.. جنرال أمريكي يقترح تجميد الصراع في أوكرانيا

نائب زيلينسكي يشن هجوما على ساركوزي بسبب "الحلول الوسط"

جريئة ودقيقة.. روسيا تعلق على تصريحات ساركوزي عن شبه جزيرة القرم

الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة من نظيره الجزائري

أمريكا.. اعتقال امرأة هددت بقتل القاضي المسئول عن محاكمة ترامب

جحيم .. الآلاف يفرون من حرائق الغابات في كندا

بوتين: حان الوقت لبناء خط سكة حديد موسكو سانت بطرسبرج فائق السرعة

ترشيحاتنا

النيران تلتهم الغابات في إسبانيا .. شاهد

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

مصطفى بكري : ثروة مصر من خام التنتالوم 20 مليار دولار

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأماكن الشاغرة بـ كلية دار العلوم والحد الأدنى للقبول

لإنقاذ كييف.. جنرال أمريكي يقترح تجميد الصراع في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ