زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر ضرب محافظة أديامان التركية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع الساعة 18.25 بالتوقيت المحلي لتركيا في منطقة جيولباشي.

واشارت إلي أن مصدر الزلزال وقع على عمق 5.43 كيلومترات.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير بـ كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.