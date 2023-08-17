قومي المرأة وحياة كريمة يطلقان مبادرة أنت الحياة بالجيزة

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات؛ بهدف رفع وعى الأهالي بعدد من القضايا المهمة التي تمس حياتهم، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وذكر المجلس، في بيان صحفي، أن فعاليات وأنشطة الحملة تستمر لمدة 6 أيام وتتضمن تنظيم برامج توعوية حول الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة ، والإدخار والإقراض الرقمي والشمول المالي.

وأوضح أن الفعاليات تناقش موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الإدخار وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل المشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.