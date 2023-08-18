اقتصاد السعودية| غرفة الرياض تنظم ورشة عمل للتعريف بآليات المحتوى المحلي

نظّمت غرفة الرياض في السعودية ممثلة بلجنة السياحة بالتعاون مع هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية أمس الأول، ورشة عمل عن "آليات المحتوى المحلي"، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض نايف الراجحي.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، استهدفت الورشة التعريف بمفهوم المحتوى المحلي، وتسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحلية والشركات المدرجة في السوق المالية بالأعمال والمشتريات.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض نايف الراجحي، أن آليات المحتوى المحلي تشكل رافدًا مهمًا للقطاع الخاص، إضافة إلى إسهامها في تعزيز المحتوى المحلي مما ينعكس على نمو المنتجات الوطنية من السلع والخدمات.

وكذلك على مستهدفات تنمية المحتوى المحلي من خلال مسؤوليات الهيئة في إشراك وتشجيع القطاع الخاص وتصميم الآليات والمعايير لاحتساب وقياس المحتوى المحلي، مؤكدًا أن تنظيم الورشة يأتي في إطار تعظيم دور منشآت قطاع الأعمال للاستفادة من فرص المحتوى المحلي.

وتناولت الورشة أهداف اللائحة المتمثلة في وضع قواعد وإجراءات وتحديد آليات تفضيل المحتوى المحلي، وآلية التفضيل السعري، وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بالإضافة إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والإسهام في تمكين المنتجات والمصانع الوطنية.