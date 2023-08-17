بيرسي تاو مش هيسيب الأهلي| بركات يصدم الزمالك بشأن مصير زيزو

أكد محمد بركات، أن رحيل أحمد سيد (زيزو) نجم الزمالك يهدم قوام الفريق الأبيض.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الشباب السعودي متمسك بحسم الصفقة ورفع العرض إلى مقابل مالي ضخم وصل إلى 6 ملايين دولار.



وأشار إلى أن زيزو لاعب مهم للغاية للزمالك وهناك رفض لرحيله لأن هذا القرار يؤثر على هيكل الفريق الأساسي.



وأكد أن هناك أنباء حول اهتمام نادي الشباب السعودي بضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الأهلي.



واستبعد بركات فكرة رحيل تاو خاصة أن الأهلي لديه عدة تغييرات هجومية برحيل بعض العناصر على رأسها محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن.