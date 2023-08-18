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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خميس الجارحي : رفضت الانخراط في تنظيم الإخوان بسبب رفضي للعمل السري

خميس الجارحي
خميس الجارحي

قال خميس الجارحي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه التحق بجماعة الإخوان عندما كان تلميذا في المرحلة الإعدادية، موضحًا: "الجماعة كانت تستقطب الشباب في مرحلة الصغر وكانوا يحرصون على جعلهم مرتبطين بالمسجد عبر الألعاب والهوايات مثل كرة القدم حتى يجد الشاب كل ما يحبه في هذه الجماعة والمسجد".

خميس الجارحي: كنت مرتبط بجماعة الإخوان فكريا 

وأضاف "الجارحي"، في حواره ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "كنت مرتبط بالجماعة فكريا، لكنني لم أنخرط فيها تنظيميا، وفي أحيان كثيرة عُرض عليّ أن أحضر مع الأسر، لأنني لم أكن أحب العمل السري، طلبت منهم الحضور في المساجد بدلا من عقد الاجتماعات في بيوت الأعضاء".

وتابع منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية: "نفوري من العمل السري نجاني من الانخراط في التنظيم منذ صغري، وبعدما ارتبطت فكريا بالجماعة كنت أخطب في مساجد الجماعة، وارتبطت بأشخاص في الجماعة، وفي أثناء كل ذلك مورست عليّ الكثير من أشكال الدعوة الفردية حتى أتحول من محب إلى عضو عامل، وبعد أحداث يناير عُرض عليّ رسميا أن أكون عضوا عاملا، لكنني رفضت".

الإخوان خميس الجارحي المرحلة الاعدادية جماعة الإخوان محمد الباز قناة إكسترا نيوز برنامج الشاهد

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