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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد فايز فرحات يكشف تفاصيل جلسة الحوار الوطني الأخيرة

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن عُقدت مجموعة كبيرة من الجلسات العامة بالإضافة إلى جلسات متخصصة، والتي عملت على المخرجات الأساسية التي تم مناقشتها داخل الجلسات العامة، وكان دور الجلسات المتخصصة هو وضع الصياغات الأخيرة على المخرجات أو اتجاهات النقاش الأساسية في الجلسات العامة، وبالتالي كان دور مجلس الأمناء في اجتماع الأمس مناقشة المخرجات التي رفُعت من المقرر العام لكل محور للتوافق بشأن هذه المخرجات. 

 

محمد فايز فرحات يتحدث عن مخرجات الحوار الوطني 

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه جرى نقاش طويل حول ما جاء من اللجان المتخصصة، وتم التوافق على مجموعة من التوصيات، ورفع هذه التوصيات للرئيس السيسي، وهذه التوصيات توزعت على مجموعة كبيرة من اللجان في المحور الاقتصادي، والسياسي والمجتمعي، إذ أنه في المحور السياسي تم التوافق على مجموعة من التوصيات الخاصة التي جاءت من لجان مختلفة، مثل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تم التوافق على بعض التوصيات الخاصة المتعلقة بالحريات الأكاديمية، أو توسيع العلاقات بين المؤسسات البحثية والأكاديمية المصرية، ونظيراتها بالخارج، وتم التوافق أيضا على توصيات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، وتم التوافق على مقترحات محددة بشأن هذا النظام. 

 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بالمحليات، قد تم التوافق حول مقترح بشأن النظام الانتخابي للمحليات وغيرها من القضايا أيضا في المحور الاقتصادي رُفعت توصيات بشأن قضايا مثل الاستثمار الخاص، وفي المحور المجتمعي أيضا تم رفع توصيات خاصة باللجان الخاصة بالتعليم والصحة والشباب وغيرها. 

 

وأوضح أنه فيما تم بالأمس هو التوافق داخل مجلس الأمناء حول مجموعة كبيرة ومهمة من التوصيات بشأن كل هذه القضايا.

 

وواصل، أن مخرجات الحوار الوطني ستأخذ ثلاث مسارات؛ المسار الأول إجراء تعديلات تشريعية بشأن قوانين قائمة أو إصدار تشريعات جديدة، والمسار الثاني إجراء بعض المراجعات فيما يتعلق بالسياسات العامة أو مخرجات أخرى تتعلق بإجراءات أو قرارات تنفيذية الأمر يعتمد على طبيعة كل مخرج أو كل توصية، وكما وعد الرئيس السيسي في أكثر من مرة أن ما يدخل داخل صلاحياته الدستورية والقانونية سيتم التعامل معه مباشرة، وكذلك ما يتطلب إصدار تشريعات جديدة سيُحال لمجلس النواب. 

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