الكشكي : دعم الرئيس للحوار الوطني يؤكد حرصه لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي

‏قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني هو دعم نابع من القيادة السياسية ومن رأي الدولة، لتؤكد على حرصها الشديد على مسار إصلاح سياسي حقيقي لمرحلة جديدة وجمهورية تسع الجميع.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، لمسنا ذلك منذ إطلاق مبادرة الحوار الوطني في 26 أبريل في إفطار الأسرة المصرية، وتابعنا مصافحة الرئيس السيسي لحمدين صباحي، وهنا الإشارات السياسية أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة، مؤكدا نحن أمام مرحلة مختلفة وزمن مغاير.

لجنة العفو الرئاسي

‏وأضاف أن الرسالة الثانية هي تفعيل لجنة العفو الرئاسي وما تابعناه من إفراجات من شأنها خلق حالة صحية وإيجابية وإنعاش مساحة التكامل السياسي بين القوى السياسية والأحزاب.