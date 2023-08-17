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حزب المستقلين الجدد: نرحب باستجابة الرئيس السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني

الدكتور هشام عناني،
الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد

أعرب الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، عن ترحيبه بالاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتلقيه مخرجات الحوار الوطني في جزء من القضايا التي تم مناقشتها، وهذا يعتبر دفعة قوية لاستكمال الحوار.

وأضاف “عناني”، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن استجابة الرئيس جاءت بما وعد به في بداية الحوار الوطني، وتأكيده على أن الدولة ملتزمة بوضع كل مخرجات الحوار الوطني قيد التنفيذ.

 

 الاستجابة السريعة للرئيس السيسي

 

‏وأضاف أن هذه الاستجابة السريعة للرئيس السيسي ليست الاستجابة الأولى على ما يطلبه مجلس أمناء الحوار الوطني تأكيدا لدعم الرئيس السيسي للحوار الوطني وما يجري به من جلسات.

 ‏ونوه بأنه يوجه الشكر والامتنان الذي جاء في تغريدة الرئيس السيسي لكل القائمين على الحوار الوطني سواء المشاركين أو اللجان الموجودة وهذا يعتبر دافعا قويا أخر للحوار الوطني.

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