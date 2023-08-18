حقيقة اقتراب أحمد حجازي من الأهلي في الميركاتو الصيفي

حسم تقرير صحفي، الجدل حول مصير المدافع الدولي المصري أحمد حجازي مع نادي اتحاد جدة في الموسم الجديد.

كانت تقارير صحفية أكدت خلال الساعات الماضية اهتمام النادي الأهلي باستعادة خدمات أحمد حجازي بعد أنباء بدء اتحاد جدة إجراءات فسخ عقد اللاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن أحمد حجازي مستمر مع اتحاد جدة في الفترة الشتوية المقبلة بعد أن حضر، أمس الأول، إلى مقر النادي من أجل مواصلة تأهيله مع الإسباني روبن بونس، الطبيب الخاص الذي وفَّرته الإدارة بداية فترة الإعداد في معسكر الطائف الماضي.

وأضافت أن البرازيلي ماركينيوس آواس، مدافع فريق باريس سان جيرمان، في صدارة قائمة اللاعبين الذين تنوي الإدارة التعاقد معهم خلال الصيف الجاري.



ويرتبط أحمد حجازي بعقد مع نادي اتحاد جدة حتى صيف 2026، وتبلغ القيمة التسويقية للمدافع المصري 2.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.