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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة تلفيق صور منافية للآداب لشخص آخر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتجه الكثير من المواطنين إلى تلفيق صور أو فيديوهات لبعض الأشخاص بهدف إساءة سمعتهم أو الحصول منهم على مبالغ مالية مقابل الحصول على هذه الصور، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه القيام بذلك الفعل .

 

 

في هذا الصدد، عاقبت المادة 26 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترنية المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات و بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه و لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه . 

 

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كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

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