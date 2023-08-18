بعد سجنه 8 سنوات.. جرائم ارتكبها المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

قضت محكمة النقض بتأييد سجن أحمد بسام زكي المعروف باسم متحرش الجامعة الأمريكية والتى بدأت فى غضون عام 2020 والمتهم بالتحرش بعدد من فتيات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٨ سنوات وفي هذا التقرير نستعرض تاريخ المتهم أمام القضاء

واقعة أحمد بسام زكي

ونرصد في التقرير التالي القضايا التي لاحقت المتهم أحمد بسام زكي بعد حكم النقض بتأييد سجنه 8سنوات

في يوم 4 يوليو 2020، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم أحمد بسام زكي، لاتهامه بالتحرش بالفتيات وابتزازهن.

وبعد ما يقرب من شهرين، وتحديداً في يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، أمر النائب العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية، وتهديدهن بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرارعلاقته الجنسية معهن.

قضية أحمد بسام زكي الأولى

ومع مرور الوقت، وعندما كان المتهم خلف القضبان ظهرت قضية أخرى تتهمة بهتك عرض فيتات نظرتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس التي عاقبت أحمد بسام زكي والمتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والتحرش بعدد من الفتيات، بالسجن ٨ سنوات مع الشغل عن الاتهامات الموجه اليه وبراءته من بعض الاتهامات الأخرى.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية عادل الغويط واسامه محمد ابو صافى وأمانة سر احمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

قضية أحمد بسام زكي الثانية

لم يخرج المتهم أحمد بسام زكي، من داخل الحجز، حتى تم رفع بلاغ ضدة، بإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي وتهديد وابتزاز الفتيات.

ومع مرور الوقت نظرت المحكمة، قضية المتهم بإساءة موقع التواصل الاجتماعي وقضت بمعاقبتة بـ 3 سنوات سجن.

لم ينتظر المحامي كثيراً، وقدم إستئناف على حكم المحكمة، بمعاقبة موكلة بـ 3 سنوات في تهمة إساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، وتم برءاة المتهم.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

التحرش بفتاة عبر مواقع التواصل

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم خلال الفترة بين عامى 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجنى عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعى «واتسآب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.

كانت الدائرة الثامنة ب محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى، قررت إحالة القضية الي المحكمة الإقتصادية والمتهم فيها أحمد بسام زكي بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي ، طالب، 21 سنة، فى غضون الفترة بين عامى 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجنى عليها "ملك.ع"، التى لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليها " آلاء"، التى لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة "جنة.أ"، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم فى غضون الفترة ما بين عامى 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجنى عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعى «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وأتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.