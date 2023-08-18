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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية بعد غلق محور حسب الله الكفراوى بالقاهرة.. تعرف عليها

جراف بالتحويلات المرورية
جراف بالتحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير  حركة المرور ، لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوى بمنطقة نيركو المعادى عند تقاطعه مع شارع المتنبى، ما يستلزم الغلق الكلى لمحور حسب الله الكفراوى على أن يتم تنفيذ الأعمال فى مدة زمنية ليلتان ليلاً فقط يومى الجمعة والسبت الموافقين (18، 19 /2023/8) إبتداءً من الساعة 12.05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

▪️ القادم من محور حسب الله الكفراوى يسلك منزل كوبرى حسب الله الكفراوى تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى.

▪️ القادم من شارع اللاسلكى يسلك شارع نجيب محفوظ (مساكن نيركو) فمناطق الأوتوستراد .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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القاهرة تحويلات مرورية إنشاء كوبرى مشاة حسب الله الكفراوي كوبري مشاة مرور القاهرة محور حسب الله الكفراوي محور الأوتوستراد

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