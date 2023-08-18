عودة الكمامات والتعقيم والاجراءات الاحترازية بالمدارس خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

قررت مديريات التربية والتعليم ، عودة تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الأمراض والاوبئة ابتداءا من غد السبت في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ففي القاهرة يجرى الان عمليات تعقيم دقيقة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، وقرر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تطبيق أقصى درجات الحماية وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ابتداءا من غد السبت الموافق 19 أغسطس 2023

وصرح مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بأنه قد تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبيه بكل إدارة ، بالإضافة إلى توفير خط تليفونى للتواصل السريع ، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان ، وأيضاً توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

كما أعلن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه ابتداءا من غدا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، سوف يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء كل امتحان ، مشددا على ضرورة الالتزام بـ ارتداء الكمامة للجميع .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة ، وتقرر توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .



وفي الدقهلية .. أكد ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تنطلق غدا السبت في جميع محافظات الجمهورية ، بالتزامن مع متابعة الرأي العام لأنباء عديدة تحذر من انتشار متحور EG5 في بعض الدول ، مما جعل الجميع يتأهب ويتخذ حذره لمنع وصوله وانتشاره .

حيث تم الاعلان عن انتشار متحور EG5 في 51 دولـة ، وفي 5 مايـو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالميـة إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا، ومنذ أسبوع تقريبا أعلنت أن هناك متحور جديد مثير للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه شكل تهديــد على الصحـة الـعـامـة أكثر من غيــره من المتحـورات الأدلة العلمية تقول أن المتحـور أكثر انتشارا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرضي أكثر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن مصر حتي الآن خالية من متحور EG5 .

وشدد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان على انه ، حال ظهور أي حالات لـ متحور EG5 في مصر سيتم الإعلان عنها علي الفور ، مؤكداً أن الإصابة به ليست الأشد مثلما يعتقد البعض .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن تفاصيله كالتالي:

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023