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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكتشاف متحور جديد أقوى من أوميكرون يقلق العالم.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

متحور إيريس.. تتعقب مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية بعد رصد إصابات بـ  فيروس “BA.2.86”، وهو سلالة جديدة من كوفيد ـ 19، وتم الرصد في دول عدة كالدنمارك والولايات المتحدة، موصية باتخاذ إجراءات الوقاية المتعارف عليها ريثما تجمع المزيد من المعلومات حولها.
 

 اكتشاف متحور جديد بعد انتشار “إيريس” 
 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رصد أول حالة مصابة بـ BA.2.86 كانت بمختبر جامعة ميشيجان، فيما صنفت الصحة العالمية “BA.2.86” على أنه متحور “تحت المراقبة” نظرا للعدد الكبير الذي يحمله من الطفرات؛ التي تفوق متحور EG.5.1 المسمى بـ “إيريس”.

فيما قال عالم الأحياء جيسي بلوم إن هذا المتحور له قدرة مساوية أو أكبر من متحور “أوميكرون” على الهروب من الأجسام المضادة.

آيريس EG 5 1 BA 2 86 اوميكرون كوفيد كورونا توك شو صدى البلد

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