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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ يشارك في اليوم الوطني لدولة تشاد

صدى البلد

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في العيد الوطني ال63 لدوله تشاد بحضور السفير تشوناي حسن سفير دوله تشاد بالقاهرة.

 

وقال نصير، في تصريحات له اليوم،  إن العلاقة بين مصر وتشاد ممتدة وتاريخية باعتبارها من الدول المهمة للأمن القومي المصري وأضاف أن هناك تطويرا مستمرا في العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ظل الأهمية الكبيرة التي تحتلها تشاد في منطقة الساحل الأفريقي ذات الاتصال المباشر بالأمن القومي المصري.

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وأكد نصير علي أن هناك تنسيقا وتعاونا في العديد من المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الإرهاب.

 

 وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن، أن هناك تعاونا بين الحزب وسفارة تشاد باستيراد اللحوم من المزارع التي أنشائها الحزب بتشاد لتخفيف الآعباء عن كاهل المواطنين.

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