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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب حماة الوطن: حريصون على تقديم الخدمات المجتمعية لجميع المواطنين

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

توجهت قافلة طبية من الأمانة المركزية للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية الليدرز الاجتماعية، اليوم الجمعة، إلى قرية النوبة والدهاشنة والقرى المجاورة بها بمركز بلبيس محافظة الشرقية، برئاسة النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

وتضم القافلة عددا من الاستشاريين والإخصائيين في التخصصات الطبية المختلفة بحضور ناريمان الرفاعي أمين أمانة التضامن الاجتماعي المركزية ووفد من الأمانة المركزية والدكتور محمد الألفي رئيس جمعية لليدرز الاجتماعية والدكتور بيومي غريب رئيس القافلة والدكتور عبد المنعم فوزي مستشار القوافل والدكتورة إنچي شاهين منسق القافلة يأتي هذا في إطار توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب للقيام بالدور المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات المتخصصة.

و قال اللواء طارق نصير، إن حزب حماة الوطن حريص على تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين في كافة ربوع الوطن مع استهداف المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة والدخول المنخفضة.

 وأضاف نصير، أن هذه القوافل الطبية تأتي في إطار خطة الحزب للمساهمة في الخدمات الطبية والمجتمعية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية والمشاركة جنبا الي جنب مع المبادرات الرئاسية التي تهتم بالحقوق الصحية للمواطنين. 

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وتقدم اللواء طارق نصير بالشكر لكافة الجهات المعنية بالمحافظة وعلى رأسها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة على تسهيلهم إجراءات القافلة الطبية بالإضافة إلى كوادر حزب حماة الوطن برئاسة الدكتور أشرف سعد امين عام الحزب بالشرقية. 

فيما أعربت ناريمان الرفاعي، ان القافلة الطبية تستهدف حوالي 40 الف نسمة من سكان قري النوبة والدهاشنه والقرى المحيطة بها وضمت القافلة تخصصات (باطنه، أطفال، جلديه، عيون، عظام، اسنان، مسالك، نساء وولادة وكشوف نظر مع صرف النظارات بالمجان.

ويأتي هذا في إطار خطة أمانة التضامن الاجتماعي للقيام بعدة قوافل طبية وخدمات مجتمعية في محافظات مصر المختلفة على مدار العام. 

وأشارت الرفاعي، إلي ان القافلة تضمنت أيضا امتحانات فورية لمحو الأمية في مدرسة الشهيد محمد عبد الهادي الابتدائية بإشراف وتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبتوصية من النائبة ميرال الهريدى أمينة التعليم المركزية. 

ومن جهته، أشار الدكتور أشرف سعد امين الشرقية ان القافلة تمت بجهود وتوجيهات الأمانة المركزية للتضامن الاجتماعي وذلك لحرص الحزب علي دعم المبادرات الرئاسية لدعم الصحة لأهالينا في القرى المنتشرة في محافظة الشرقية. 

فيما أعرب العديد من الأهالي المستفيدين من خدمات القافلة عن شكرهم وتقديرهم للدور الذي يقوم به حزب حماة الوطن لتقديم هذه الخدمة المجانية للمواطنين وطالبوا بتكرار مثل هذه القوافل على مدار العام لتخفيف الأعباء عن كاهله.

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الخدمات الطبية التضامن الاجتماعي القوافل الطبية المبادرات الرئاسية تخصصات الطب تموين الشرقية

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